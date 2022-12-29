Общество 29 декабря 2022, 18:47 Стало известно, какие игрушки к Новому году покупают россияне своим детям Большинство родителей предпочитают покупать добрые отечественные игрушки

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Каждый родитель в канун Нового года хочет подарить своему ребенку самый лучший подарок. О том, какие игрушки для своих детей чаще всего выбирают россияне, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на проведенный опрос.

Выяснилось, что почти половина опрошенных делают свой выбор в пользу добрых отечественных игрушек. К таким родители отнесли кукол, миловидных мягких игрушек в виде зверушек и персонажей советских мультиков.

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Только 5% россиян выбирают подарки наобум в первом попавшемся магазине.

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