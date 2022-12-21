Общество 21 декабря 2022, 14:49 Стало известно, какие игрушки к Новому году чаще всего покупают своим детям родители из Нижнего Новгорода Акула из IKEA стала самым популярным подарком

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Все родители хотят побыть для своих детей Дедом Морозом и подарить ребенку самый запоминающийся и желанный подарок. О том, какие игрушки являются самыми популярными среди жителей Нижнего Новгорода, сообщила «Нижегородская правда » со ссылкой на экспертов сервиса «Авито».

Знаменитая акула из шведского магазина IKEA стала самой популярной игрушкой, которую преподносят детям в качестве подарка. Так, в Нижнем Новгороде продажи этой игрушки в декабре выросли более чем в два раза. Ее средняя цена составляет около 1600 рублей.

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Также к Новому году увеличиваются продажи игрушки в виде авокадо. Ее можно купить на «Авито» примерно за 680 рублей, продажи авокадо к декабрьскому празднику выросли на 53%.

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Кроме того, плюшевая игрушка Гусь-обнимусь завоевала особую любовь как у детей, так и у взрослых — в декабре ее приобретали в пять раз чаще, чем обычно.