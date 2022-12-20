Общество 20 декабря 2022, 10:41 Стало известно, какая вода поможет похудению Врач Анжелика Дюваль: вода комнатной температуры ускорит похудение

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Каждый худеющий человек знает, что для эффективного достижения результата необходимо пить минимум два литра чистой воды в день. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью «Москве 24» рассказала, какая именно вода ускорит процесс похудения.

По словам специалиста, вода должна обладать некоторыми свойствами. Так, для похудения необходимо выбирать воду комнатной температуры с окислительно-восстановительным потенциалом. Именно в таком случае процесс избавления от избыточного веса ускорится.

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Диетолог подчеркнула, что подобными полезными свойствами обладает вода из Байкала. Кипяченая вода способна очистить кишечник и благоприятно влияет на организм. Дюваль порекомендовала не пить более 200 миллилитров за один раз.

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