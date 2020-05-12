Стало известно, какая профессия станет самой востребованной после пандемии

Коронавирус внес свои правки в жизнь людей не только на время пандемии. После победы над инфекцией изменения останутся и дальше. Так, самыми востребованными на рынке труда будут программисты.

«Перспективы у этой специальности постоянно растут. Это одна из самых перспективных профессий ближайших 20-30 лет точно. Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед», — приводит «Газета.Ru» заявление директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.

При этом вся IT-сфера может измениться после перехода компаний на дистанционный формат работы. Самоизоляция показала, что программисты эффективно работают и удаленно. Теперь возможность найти должность появилась и у тех, кто живет в небольших населенных пунктах.

«Появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг. Раньше крупные компании были сосредоточены в больших городах, сейчас можно из любой деревни подключаться к большим проектам», — заключил Бакунов.

В начале мая специалисты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии станут популярными после пандемии. По их данным, в числе лидеров могут оказаться антикризисные консультанты, SMM-менеджеры и специалисты по личным финансам.