Стало известно, какая погода ждет россиян в праздники

По данным издания, 12 июня в Москве ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер. Температура воздуха снизится до +23…+24 градусов.

В Тверской области — сильный дождь с грозой, в Ярославской — град и дождь, а в Белгородской, Астраханской, Воронежской и Курской областях — аномальная жара.

Петербуржцев ждет ясная и прохладная погода не выше 20 градусов. В Новгородской, Псковской и Калининградской областях — грозы и ливневый дождь.

Дождливо и прохладно будет и в Нижнем Новгороде — не выше +24 градусов. В Татарстане — ливневый дождь, Башкирии — сильный ветер 15-20 м/с, Калмыкии — пыльная буря, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — град, сильный ветер и дождь.

В Чечне, Ингушетии и Ставрополье — сильный ветер, дождь и гроза. По прогнозам синоптиков, в Дагестане ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Екатеринбурге на выходных тоже будет холодно, в Новосибирске — ясно и жарко, во Владивостоке — солнечно и прохладно, а в Приморье — ветер и ливни.