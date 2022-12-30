Общество 30 декабря 2022, 15:51 Стало известно, какая погода ждет москвичей на Новый год Главный синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам снежные новогодние каникулы

Читать 360tv в

В Москве ожидаются мягкие и снежные каникулы с небольшим морозом. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, резких скачков температуры не будет. До 4 января в столице будет тепло, а после будут преобладать отрицательные температуры. Также метеоролог сказал, что будет много снега, но опять же, в рамках нормы. По прогнозам, в новогоднюю ночь можно будет играть в снежки и лепить снежную бабу.

Реклама

Но уже 1 января все творения растают. Ожидается, что этот день побьет температурный рекорд, и столбик термометра поднимется до 4,2 градуса.

Реклама