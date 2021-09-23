facebook_pixel
    23 сентября 2021, 14:06

    Стало известно, какая погода будет в регионах России в выходные

    Полина Гребенщикова

    Обильные осадки ожидаются в некоторых регионах России на этих выходных. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на сайт Gismeteo.

    В Москве 25 и 26 сентября ожидаются осадки, температура воздуха будет не выше +12 градусов.

    Также дожди пройдут в западной части России, в Сибири и на Урале.

    Хорошая погода на грядущих выходных ожидает жителей Дальнего Востока — осадков не ожидается, возможна небольшая облачность, температура воздуха поднимется до +16 градусов.