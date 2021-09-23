Стало известно, какая погода будет в регионах России в выходные

Обильные осадки ожидаются в некоторых регионах России на этих выходных. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на сайт Gismeteo.

В Москве 25 и 26 сентября ожидаются осадки, температура воздуха будет не выше +12 градусов. Также дожди пройдут в западной части России, в Сибири и на Урале. Хорошая погода на грядущих выходных ожидает жителей Дальнего Востока — осадков не ожидается, возможна небольшая облачность, температура воздуха поднимется до +16 градусов.