Общество 12 января 2023, 13:35 Стало известно, какая одежда может визуально состарить женщину Вещи с цветочным принтом могут сильно состарить

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Одежда способна как подчеркнуть все достоинства женщины, так и указать на некоторые недостатки. О вещах, которые могут визуально состарить женщину, сообщил сайт «Профиль».

Для того, чтобы не выглядеть намного старше своего реального возраста, женщинам стоит обратить внимание на некоторые детали при выборе вещей для своего гардероба. Так, лучше всего отказаться от покупки кардиганов.

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Как сообщил сайт Nation News, не рекомендуется отдавать предпочтение одежде с цветочными принтами.

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