Стало известно, какая доля россиян вежлива с таксистами и официантами

Сайт kр.ru провел опрос, результаты которого показали, какая доля россиян ведет себя вежливо с таксистами и официантами. Респондентам предложили объяснить, как они поведут себя в той или иной конфликтной ситуации.

Например, люди рассказали, как отреагировали бы на слишком громкую музыку в салоне такси. Почти половина опрошенных, около 49%, сказали бы водителю: «Простите, вы не могли бы убавить громкость радио?». Также был предложен сюжет, когда водитель долго не может найти дом, а потом выясняется, что клиент неправильно указал адрес.

Подойдут к изначально указанной точке и извинятся за свой промах 55,04% респондентов. Попросят таксиста забрать их из другого места 36,93% опрошенных. Примерно 8% станут угрожать водителю отменой заказа, если он не подъедет к нужному дому.

Всегда оставляют чаевые официанту просто так 33%, 57% участников эксперимента вознаградят работника кафе, если им понравится сервис. Никогда не благодарят за обслуживание в ресторане 9% опрошенных.