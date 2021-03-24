Стало известно, какая доля россиян ненавидит своих начальников

Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, который показал, как россияне относятся к своему начальству, написало РИА «Новости».

В эксперименте поучаствовали 1,6 тысячи жителей нашей страны старше 18 лет, которые имеют постоянное место работы, сообщил iReactor.

«Уважают своего непосредственного руководителя 54% респондентов, причем такие чувства чаще свойственны женщинам (60% против 47% среди мужчин) и молодежи до 24 лет (63%)», — говорится в результатах исследования.

Чаще всего респонденты объясняли, что уважают своих начальников за высокий профессионализм. Испытывают симпатию к руководству только 6% опрошенных. 4% заявили, что ненавидят своего начальника. Кроме того, один человек из 100 признался в любви к шефу, а 25% равнодушны к руководителю.

Недавно эксперты провели опрос и выяснили, что 50% опрошенных россиян испытывают на работе эмоциональное выгорание. Эмоциональную замкнутость испытывают почти две трети россиян — 62%, истощение — 47% респондентов. Половина респондентов отметила, что чувствует на работе тревогу.