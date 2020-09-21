Стало известно, какая часть компаний России сохранит дистанционный режим

Среди них оказались компании из разных регионов страны и различных сфер экономики. В их числе строительный бизнес, IT-индустрия, рекламные агентства и учебные центры. Итоги опроса показали, что 3/4 респондентов уже используют удаленный формат работы. При этом 81% рассказали, что точно введут его в будущем.

Напомним, накануне в России был принят новый закон, согласно которому дистанционный режим теперь официально признан. Его условия будут прописываться в трудовом договоре.