facebook_pixel
    21 сентября 2020, 11:08

    Стало известно, какая часть компаний России сохранит дистанционный режим

    Полина Петрова

    Специалисты аналитического центра «Битрикс24» провели опрос и выяснили, какая часть компаний России сохранит дистанционный режим. В эксперименте поучаствовало 1000 организаций, пишет сайт kp.ru.
    Стало известно, какая часть компаний России сохранит дистанционный режим

    Среди них оказались компании из разных регионов страны и различных сфер экономики. В их числе строительный бизнес, IT-индустрия, рекламные агентства и учебные центры. Итоги опроса показали, что 3/4 респондентов уже используют удаленный формат работы. При этом 81% рассказали, что точно введут его в будущем.

    Напомним, накануне в России был принят новый закон, согласно которому дистанционный режим теперь официально признан. Его условия будут прописываться в трудовом договоре.

    Новости SMI.FM