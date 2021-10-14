Стало известно, как живет самый матерящийся город России

Член Собрания депутатов Дновского городского поселения Геннадий Яружный прокомментировал рейтинг матерящихся городов, на первом месте в котором оказался населенный пункт Дно. По его словам, данные могут быть неточными, так как в этом месте живут добродушные и жизнерадостные люди. Об этом написала «Политика сегодня».

По словам депутата, местные жители давно перестали обращать внимание на то, что их ставят на первую строчку подобных антирейтингов. Это утверждение подтвердила и главный редактор газеты «Дновец» Руслана Рысцова.

«Мне эта тема не интересна. Как и многим другим, живущим в Дно. Надоело. Найдите другие темы для освещения. Их в провинции много», — категорично заявила она.

Если посмотреть на комментарии дновцев «ВКонтакте», можно заметить, что общаются они между собой спокойно и дружелюбно. Горожане размещают в Сети в основном объявления о купле-продаже и сообщения о бездомных животных.

Те, кто приписывают Дно первое место в рейтинге городов-матерщинников, вряд ли знают, что именно здесь в 1917 году последний российский император Николай II принял решение отречься от престола.

Впервые жителей Дно назвали матерщинниками в 2019 году. Тогда уровень упоминания матерных слов в соцсетях составил 1 138,7 на 10 тысяч человек. Сейчас это число оказалось чуть выше — 1194,68. Аналитики считают, что некоторые российские граждане, которые любят материться, указывают родным городом Дно ради шутки.