Стало известно, как живет самый матерящийся город России
Город Дно возглавил рейтинг самых матерящихся населенных пунктов
Член Собрания депутатов Дновского городского поселения Геннадий Яружный прокомментировал рейтинг матерящихся городов, на первом месте в котором оказался населенный пункт Дно. По его словам, данные могут быть неточными, так как в этом месте живут добродушные и жизнерадостные люди. Об этом написала «Политика сегодня».
По словам депутата, местные жители давно перестали обращать внимание на то, что их ставят на первую строчку подобных антирейтингов. Это утверждение подтвердила и главный редактор газеты «Дновец» Руслана Рысцова.
«Мне эта тема не интересна. Как и многим другим, живущим в Дно. Надоело. Найдите другие темы для освещения. Их в провинции много», — категорично заявила она.
Если посмотреть на комментарии дновцев «ВКонтакте», можно заметить, что общаются они между собой спокойно и дружелюбно. Горожане размещают в Сети в основном объявления о купле-продаже и сообщения о бездомных животных.
Те, кто приписывают Дно первое место в рейтинге городов-матерщинников, вряд ли знают, что именно здесь в 1917 году последний российский император Николай II принял решение отречься от престола.
Впервые жителей Дно назвали матерщинниками в 2019 году. Тогда уровень упоминания матерных слов в соцсетях составил 1 138,7 на 10 тысяч человек. Сейчас это число оказалось чуть выше — 1194,68. Аналитики считают, что некоторые российские граждане, которые любят материться, указывают родным городом Дно ради шутки.