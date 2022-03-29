Стало известно, как выбрать хорошего бьюти-мастера по объявлению

Представители сервиса «Авито Услуги» заявили, что при поиске бьюти-мастера, предлагающего свои услуги по объявлению, необходимо обращать внимание на несколько факторов. Об этом написала «Газета.ru».

Хороший специалист, прежде всего, подтвердит свою личность и пройдет верификацию по номеру паспорта и водительскому удостоверению. Также о квалификации мастера будут говорить его рейтинг и отзывы.

«Обращайте внимание на повторяющиеся жалобы по существу: например, предыдущие заказчики могли указать в отзывах на необязательность исполнителя, несоблюдение сроков, низкое качество работ», — сообщили представители платформы.

При выборе мастера стоит смотреть на то, какие курсы и обучение он прошел, а также смотреть на его работы «до» и «после». Также важно изучить, насколько подробно прописаны техники специалиста и цены на них.