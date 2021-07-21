Стало известно, как вакцинируют бездомных в Петербурге

«Ночлежка» — организация, которая помогает бездомным людям в Санкт-Петербурге. Сотрудники «Ночлежки» рассказали «Невским новостям», что стараются вакцинировать бездомных от коронавируса. Однако пока это возможно не всегда.

Вакцину получают люди, которые живут в приютах «Ночлежки». На данный момент вакцинировано 140 человек. Трудность заключается в том, что для того, чтобы привиться от коронавируса, нужно иметь комплект документов, который не всегда есть у бездомных.

«На данную секунду сделать прививку без документов невозможно, поэтому пока мы вакцинировали только клиентов с документами, которые живут в нашем приюте. Выясняем, можно ли как-то обойти это ограничение», — рассказал сотрудник организации Даниил Краморов.