Стало известно, как в рамках ПМЭФ-2021 пройдет Форум МСП

Российский Форум малого и среднего предпринимательства состоится в ходе ПМЭФ-2021. Информацию о том, как будет проходить Форум, опубликовали на сайте Российского форума малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие стартует 2 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума. Оно будет посвящено ключевым аспектам поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Малое и среднее предпринимательство является основой экономики, важным показателем состояния социально-экономического развития. Во время пандемии были предприняты срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса, сегодня мы смотрим на перспективу, необходимо разработать и реализовать долгосрочные программы, которые дадут новый импульс к развитию МСП в стране», — заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Одним из организаторов Форума малого и среднего предпринимательства является «Опора России». По словам президента организации Александра Калинина, обсуждение актуальных проблем дожно поучиться насыщенным. Он отметил, что решения, которые принимаются на Форуме, в дальнейшем ложатся в основу новых законов.

«Наши предложения коснулись самых острых вопросов малого бизнеса: стимулирования экспорта, снижения административных барьеров, повышения инвестиционной активности и многих других. Планируем, что на Форуме МСП мы подробно обсудим все предложения, ведь от них зависит то, как будет жить малый и средний бизнес дальше», — отметил Калинин.

В ходе мероприятия состоится несколько сессий. Пленарная сессия Форума пройдет под девизом «Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса». Участники Форума обсудят также реформу контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности и защиту прав предпринимателей.

«Формат сессий с участием широкого круга экспертов позволит найти оптимальные решения не только для сектора МСП, но и для всей экономики. Мы всегда выступаем за открытый диалог с бизнесом — именно этот принцип лежит в основе нашей новой стратегии развития», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.