Общество 08 декабря 2022, 13:22 Стало известно, как увеличить территорию квартиры без перепланировок Белый цвет визуально увеличивает пространство

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Многие россияне часто жалуются на недостаток место в своих квартирах. Однако есть определенные хитрости, которые помогут увеличить пространство, сообщил журнал ELLE.

По данным сайта «Дни.ру», яркие цвета могут сделать помещение неуютным. Лучше всего для интерьера выбирать светлые оттенки, например, белый цвет способен визуально увеличить пространство. Также расширить маленькую жилплощадь помогут подвесные полки.

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На кухне стоит отдать предпочтение барным стойкам, а не обеденным столам. Кроме того, жителям маленьких квартир советуют использовать функциональную мебель.

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