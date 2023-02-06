Общество 06 февраля 2023, 18:53 Стало известно, как уличить ребенка в употреблении запрещенных веществ Расширенные зрачки могут указывать на употребление ребенком психоактивных веществ

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Замкнутость, необщительность и чрезмерная заторможенность ребенка могут указывать на употребление наркотических веществ. Об этом рассказала психолог Анастасия Лысакова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, родителям стоит насторожиться при появлении у несовершеннолетнего признаков чрезмерной возбудимости. Также на употребление запрещенных веществ могут указать расширенные зрачки и постоянные головокружения.

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Психолог порекомендовала родителям наладить доверительные отношения в семье для того, чтобы в случае употребления наркотиков ребенок не побоялся в этом признаться.

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