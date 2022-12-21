21 декабря 2022, 11:48
Стало известно, как уберечь от стресса домашних животных при запусках салютов
Питомца необходимо увести в тихое место
Традиционно в новогоднюю ночь большинство людей любят запускать фейерверки. Однако громкие залпы салютов всегда очень пугают четвероногих друзей и способны доставить им много дискомфорта. О том, как уберечь питомцев от стресса, рассказал заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, во время громких залпов своего питомца необходимо увести и спрятать в тихом месте. Фейерверки и салюты создают для животных очень стрессовую ситуацию, поэтому в этот период их нужно максимально беречь.
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Также ветеринар посоветовал задолго до празднования найти отдельное место, куда можно будет привести домашнее животное и переждать вместе с ним запусков фейерверков.
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Отмечается, что питомцев можно приучить к громким звукам, чтобы они не боялись салютов. Для этого владельцам понадобится помощь дрессировщиков.
Собаки
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