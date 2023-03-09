Общество 09 марта 2023, 19:05 Стало известно, как стресс влияет на пробуждение без будильника

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Пробуждение без будильника в нужное время может свидетельствовать о высоком уровне стресса. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Sohu.

Тревожное чувство ожидания чего-либо вызывает выработку адренокортикотропного гормона. Он провоцирует пробуждение, напоминая о необходимости выполнения какого-то действия.

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Кроме того, негативно влияет на качество сна и повышает уровень стресса много заведенных будильников. Они нарушают цикла отдыха и бодрствования и могут привести к тому, что человек проспит. Специалисты рекомендуют заводить как можно меньше будильников и выбирать для них приятную мелодию.

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