Общество 13 декабря 2022, 13:26 Стало известно, как сохранить живую елку до весны Садовод Ирина Ульянова: в среднем живая елка погибает в квартире через неделю freepik

Читать 360tv в

Близится Новый год, значит, самое время задуматься о покупке главного атрибута праздника. О том, как продлить елке жизнь после новогодних каникул, рассказала в беседе с «Тульской службой новостей» садовод Ирина Ульянова

По ее словам, после тепличных условий в питомниках елке очень трудно подстроиться под домашние условия. Обычно елки в горшках погибают в квартирах спустя неделю.

Реклама

Хвойное дерево необходимо выбирать, учитывая ряд определенных правил. В первую очередь, стоит проверить корни дерева — они должны быть крепкие и без гноения.

Реклама

Также елка требуется плотного закрепления в горшке, земля в нем должна быть увлажненной.

Отмечается, что приобретать растение рекомендуется незадолго до самого мероприятия, желательно за пару дней. В таком случае елка будет радовать владельцев продолжительное время.

После праздников растение можно вынести на балкон, после чего дождаться весны и посадить дерево на дачном участке.