Стало известно, как силовики в Алма-Аты отличают коллег от протестующих
Силовики в Алма-Аты используют отличительные знаки, чтобы различать протестующих
Проводящие спецоперацию по зачистке в Алма-Аты силовики применяют специальные отличительные знаки, чтобы не перепутать коллег с протестующими. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik со ссылкой на телеканал «Хабар 24».
Отмечается, что в настоящее время миротворцы ведут дежурство на 13 блокпостах, чтобы заблокировать возможный отход погромщиков из города. Все выезжающие автомобили проверяются и досматриваются.
Как сообщил источник со ссылкой на телеканал Qazaqstan, один из задержанных в Алма-Аты признался на допросе, что прибыл в Казахстан из Кыргызстана.
Некие люди якобы заплатили ему 200 долларов за участие в погромах, вместе с ним были люди из Узбекистана и Таджикистана.
По состоянию на утро 9 января в Казахстане задержаны более пяти тысяч человек.