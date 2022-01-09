Стало известно, как силовики в Алма-Аты отличают коллег от протестующих

Проводящие спецоперацию по зачистке в Алма-Аты силовики применяют специальные отличительные знаки, чтобы не перепутать коллег с протестующими. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Отмечается, что в настоящее время миротворцы ведут дежурство на 13 блокпостах, чтобы заблокировать возможный отход погромщиков из города. Все выезжающие автомобили проверяются и досматриваются.

Как сообщил источник со ссылкой на телеканал Qazaqstan, один из задержанных в Алма-Аты признался на допросе, что прибыл в Казахстан из Кыргызстана.

Некие люди якобы заплатили ему 200 долларов за участие в погромах, вместе с ним были люди из Узбекистана и Таджикистана.

По состоянию на утро 9 января в Казахстане задержаны более пяти тысяч человек.