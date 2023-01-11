Общество 11 января 2023, 13:48 Стало известно, как сэкономить на поездке в такси Услуги такси дешевле всего в четверг freepik

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При вызове такси можно пользоваться определенными правилами, которые помогут сэкономить на поездке. Подробнее об этом рассказали «Известия».

Для экономии пассажирам такси стоит избегать определенных промежутков времени, когда цены на услуги такси возрастают из-за повышенного спроса. Так, лучше всего отказаться от поездок в воскресенье, так как в среднем цена в этот день дороже обычного на 10%.

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Также сэкономить средства можно, если планировать поездку в утренние часы в 9:10 и в вечерние после 19:00. Самая дешевая цена за услуги перевозчиков фиксируется в четверг.

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Кроме того, пассажирам советуют установить приложения различных агрегаторов, чтобы сравнивать цены на поездки и выбирать самый оптимальный вариант.