Стало известно, как сэкономить на плате за отопление

Генеральный директор группы управляющих компаний «КВС-Сервис» Вадим Ушаков рассказал россиянам, как можно сэкономить на плате за отопление. Об этом он сообщил изданию «ФедералПресс».

«Самое важное, на чем стоит заострить свое внимание — это наличие в квартире приборов учета потребляемых ресурсов и срок их поверки. И если о том, что платить по счетчику намного выгоднее, чем по нормативу, знают, казалось бы, все, то про сроки поверки многие забывают», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если у приборов учета истек срок поверки, то первые три месяца платежи буду начисляться по среднему показателю. Затем их будут рассчитывать по нормативу.

Также не стоит забывать, что все приборы учета, установленные в квартире, являются собственностью его владельца. Именно он должен следить за сроками проверки, а не управляющая компания.

Сэкономить на плате за отопление помогут установленные на батареи терморегуляторы. Благодаря им можно регулировать подачу тепла, в том числе уменьшая его потребление.