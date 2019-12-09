Стало известно, как российские компании будут проводить новогодние корпоративы

Опрос: 38% работодателей отказались от новогодних корпоративов Подробнее

По данным ИА Nation News, 40% компаний организуют новогоднюю вечеринку в ресторане. 17% предпочтут провести ее прямо в офисе. 3% компаний вывезут своих сотрудников за город. 2% планируют удивить работников необычным вариантом. Это может быть поход в баню или выезд за рубеж. 18% респондентов вообще не проводят новогодние корпоративы. В одних случаях, это вообще не принято, а в других — по причине сложной экономической ситуации.