Стало известно, как россияне проводят время в самолетах

В путешествиях на самолетах россияне в основном спят, слушают музыку или смотрят фильмы. Кто-то предпочитает читать, другие коротают время за играми.

О занятиях российских туристов, путешествующих воздушным транспортом, рассказал портал Lenta.ru со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску авиабилетов.

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Спят во время перелета 40% респондентов. Чтобы отдохнуть во время перелета, они предпочитают удобную одежду, берут с собой подушки, маски для сна и беруши. Некоторые специально не высыпаются накануне или же принимают снотворное, чтобы гарантированно заснуть.

Почти треть российских туристов — 29% — предпочитает в дороге смотреть фильмы или слушать музыку. Для этого они пользуются либо собственными гаджетами, либо бортовыми устройствами.

Чтению посвящают время 17% путешественников, а 14% играют — в том числе в шахматы.

В исследовании приняли участие 26 тысяч пользователей онлайн-сервиса.