Стало известно, как распознать вторую волну COVID-19

Говорить о заражении коронавирусом можно, сравнивания число заболевших и выздоровевших. Если первых становится больше, то можно предполагать вторую волну. Такое мнение высказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика», — сказала она РБК.

Однако в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде ситуация иная. По словам эксперта, во многих регионах выписываются и выздоравливают гораздо меньше людей, чем заражаются.

Исходя из этого Попович уверена, что рост числа инфицированных нельзя считать второй волной.

«Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — отметила специалист.

По ее мнению, в России не заканчивалась и первая волна. Где-то ситуация то улучшалась, то ухудшалась. Поэтому говорить о какой-то общей тенденции неправильно.

В четверг, 24 сентября, в стране выявили 6595 заболевших коронавирусом. Причем в Москве в первые за несколько месяцев число инфицированных за сутки превысило тысячу.

В связи с этим мэр российской столицы Сергей Собянин попросил компании перевести часть сотрудников на удаленку. Он отметил, что в городе возросло число госпитализаций из-за COVID-19.