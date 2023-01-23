Общество 23 января 2023, 18:34 Стало известно, как распознать ложь собеседника Язык тела поможет вывести обманщика на чистую воду

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Неискренних людей и обманщиков зачастую можно распознать при помощи определенного поведения, которое выдает их язык тела. Подробнее об этом рассказала психолог Елена Ярикова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, многие обманщики способны сами себя выдать из-за странного и неискреннего поведения. Так, зачастую такие люди при желании обмануть начинают излишне жестикулировать. Также человеку во время разговора необходимо обратить внимание на рот и глаза собеседника. Если он пытается вас обмануть, то будет всячески избегать зрительного контакта.

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Как сообщило РИА ФАН, зачастую обманщики не могут найти места своим рукам, они начинают постукивать пальцами по поверхности. Кроме того, лжецы любят применять агрессию в качестве своей защиты.

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