Стало известно, как распознать ковид у питомца

Существуют ряд симптомов, указывающих на то, что питомец заразился коронавирусом. Это кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание. Но далеко не всегда это повод для беспокойства. Об этом рассказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

«Заражение питомцев коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете и заметили у собаки или кошки такие симптомы, не исключено, что они тоже могли заразиться», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

У животных также могут подтвердить или исключить присутствие в организме коронавируса. Для это ветеринаром нужно взять мазок из носа. Тем не менее перечисленные симптомы могут быть признаками, например, микоплазмоза.

Но даже если у животного результат теста положительный, это не означает, что оно будет долго болеть. Как правило, собаки и кошки переносят ковид бессимптомно или в легкой форме.

Медики из Германии и Бельгии ранее развеяли слух о том, что коронавирус пагубно влияет на клетки мозга. Они изучили аносмию — потерю обоняния, которая считается одним из основных симптомов COVID-19.