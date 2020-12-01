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    01 декабря 2020, 11:41

    Стало известно, как работает петербургский Фонд «СПИД.Центр»

    Дарья Морозова

    Отделение благотворительного Фонда «СПИД.Центр» появилось в Санкт-Петербурге в конце лета. О том, как работает Фонд, рассказал Piter.TV.
    Стало известно, как работает петербургский Фонд «СПИД.Центр»

    В Фонде можно сдать бесплатный анализ на ВИЧ. При положительном результате, посетителя также бесплатно проконсультируют. Уточняется, что все будет происходить конфиденциально, результаты не будут сообщаться ни в какие инстанции.

    Во время визита в Фонд посетителя сопровождает человек, который предоставляет всю необходимую информацию. Также там есть консультанты с ВИЧ-инфекцией. При необходимости они делятся опытом и помогают решить все возникающие вопросы.

    «Наша основная задача — помогать ВИЧ-положительным людям. У нас есть группа поддержки, есть публичные мероприятия, лекции, к нам можно обратиться за помощью, в том числе за медицинской, за юридической», — рассказал сотрудник Фонда.

    Он уточнил, что в Центре проводятся различные мероприятия, которые помогают ВИЧ-положительным пациентам не оставаться наедине с собой. В первую очередь, это клуб поддержки. А также клуб английского и различные телесные практики наподобие йоги.