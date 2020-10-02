Стало известно, как пройдут новогодние корпоративы в России на фоне пандемии

Многие российские компании отказались от новогодних корпоративов из-за разгула коронавируса. 40% тех, кто не мыслит свою жизнь без праздника, отметят наступление Нового года с коллегами онлайн. Большинство — 60% — встретятся с товарищами по работе в привычном формате — за столом с едой и выпивкой.

«Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний», — приводит ТАСС результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

66% российских компаний в этом году вообще отказались от корпоративов. 62% предприятий из 34% оставшихся проведут праздник на внешних площадках, а 38% накроют новогодний стол в офисе.

В опросе приняли участие более тысячи российских компаний, которые решили не отказываться от корпоративных праздников, несмотря на пандемию. На вопросы о корпоративе специалистам сервиса отвечали руководители и HR-специалисты.