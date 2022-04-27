Стало известно, как производятся шоколадные яйца для детей в условиях санкций

Сотрудники шоколадной фабрики Tasty Kingdom во Владивостоке рассказали, как работают в условиях санкций. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Фабрика производит шоколадные яйца из двух половинок, большая часть которых поставляется в Россию.

Коммерческий директор Евгений Степаненко рассказал, что игрушки, которые кладутся в яйца, не могут изготавливать российские фабрики, но это не является проблемой, так как их заказывают из Китая.

Директор по производству Евгения Шишкина добавила, что проблем с сырьем также нет.

«Африканские бобы считаются лучшими по вкусовым качествам. Поэтому в своем производстве мы используем их. Изменений в логистике у нас нет», — рассказал она.