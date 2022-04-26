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    26 апреля 2022, 12:45

    Стало известно, как проходит реставрация памятника Минину и Пожарскому

    Артур Блянихов

    Пресс-служба Государственного исторического музея рассказала РИАМО, как проходят реставрационные работы памятника Минину и Пожарскому. Их намерены завершить в ноябре.

    В пресс-службе заметили, что состояние монумента было ужасающим, когда в 2016 году его передали на баланс Исторического музея. Отмечается, что самой опасной проблемой являются коррозийные процессы внутри памятника.

    Среди других трудностей, над которыми работают специалисты — «нарушение конструктивной жесткости несущей оболочки скульптурной композиции в области плинта (аварийное состояние плинта скульптурной композиции в результате коррозии); многочисленные сквозные трещины в оболочке скульптурной композиции на плинте в результате коррозии металла и перераспределения нагрузки».