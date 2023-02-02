Общество 02 февраля 2023, 16:23 Стало известно, как продвинуться по карьерной лестнице в сфере IT Регулярная практика позволит IT-специалисту повысить квалификацию

Читать 360tv в

Работники IT-индустрии в настоящее время являются одними из самых востребованных специалистов на рынке труда. О том, как поднять свою квалификацию и продвинуться по карьерной лестнице в этой сфере рассказала команда социальной сети ЯRUS сайту «Политика сегодня».

Программистам рекомендуется быть в курсе всех новинок в сфере веб-разработки. Также повысить квалификационные навыки можно с помощью ментора, который направит специалиста в нужном направлении.

Реклама

Кроме того, разработчикам советуют создать базу контактов из IT-окружения и постоянно практиковаться.