02 февраля 2023, 16:23
Стало известно, как продвинуться по карьерной лестнице в сфере IT
Регулярная практика позволит IT-специалисту повысить квалификацию
Работники IT-индустрии в настоящее время являются одними из самых востребованных специалистов на рынке труда. О том, как поднять свою квалификацию и продвинуться по карьерной лестнице в этой сфере рассказала команда социальной сети ЯRUS сайту «Политика сегодня».
Программистам рекомендуется быть в курсе всех новинок в сфере веб-разработки. Также повысить квалификационные навыки можно с помощью ментора, который направит специалиста в нужном направлении.
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Кроме того, разработчикам советуют создать базу контактов из IT-окружения и постоянно практиковаться.
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