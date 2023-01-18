Общество 18 января 2023, 15:58 Стало известно, как продлить срок службы ноутбука Эксперт Кусков: бережный уход за аккумулятором продлит срок службы устройства

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Со временем ноутбуки утрачивают все свои технические возможности из-за неправильной эксплуатации. О том, как продлить срок службы данного устройства, рассказал гендиректор агентства электроники Telecom Daily Денис Кусков агентству «Прайм».

По словам специалиста, бережное отношение к аккумулятору позволит эффективно работать за ноутбуком как можно дольше.

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Также не стоит забывать об установлении антивируса на устройство. Как сообщили «Известия», частые перекручивая шнура питания ноутбука могут существенно сократить срок его службы.

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