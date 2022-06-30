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    30 июня 2022, 16:32

    Стало известно, как преобразятся районы Солнцево и Ново-Переделкино в Москве

    Сергей Собянин: в районах откроются станции МЦД-4, которые соединят 7 вокзалов

    Оксана Лавнюженко

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития столичных районов Солнцево и Ново-Переделкино, в которых сейчас проживает около 250 тысяч человек. Об этом написало utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэрии Москвы.

    По словам градоначальника, к концу следующего года в этих районах откроются станции МЦД-4, которые соединят семь железнодорожных вокзалов. Горожанам будет более удобно делать пересадки на метро.

    Кроме того, будет реконструирована развязка МКАД. Через несколько лет здесь появится выезд на Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

    В ближайшие годы в районах также построят новую школу и два детских сада по 125 и 250 мест.