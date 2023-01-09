Общество 09 января 2023, 18:47 Стало известно, как преобразится Петербург к празднованию 80-й годовщины прорыва блокады

Читать 360tv в

Все места проведения торжественно-траурных мероприятий к 80-й годовщине прорыва блокады украсят композициями из флагов и другими памятными знаками, подготовка уже началась. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

80-ю годовщину прорыва блокады отметят 18 января. Это очень важный день в жизни каждого петербуржца. Как отметил Владимир Рябовол, он написан в генетическом коде души каждого жителя города. И для властей всегда является важной задачей обеспечить торжественное проведение этой памятной даты.

Реклама

«Основным символом оформления традиционно станет „Разорванное кольцо“, также в концепцию оформления войдет медаль, приуроченная к юбилейной годовщине прорыва блокады», — рассказал Рябовол.

Реклама

Также поздравления разместят на рекламных стендах, в наземном транспорте и метро. Кроме того, волонтеры будут бесплатно раздавать в общественных местах ленточки Ленинградской победы.