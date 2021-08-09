Стало известно, как празднуют свадьбы в условиях пандемии

Организаторы свадеб рассказали, что в первой половине 2020 года почти никто не женился. Позже молодожены немного активизировались, но из-за второй волны ковида многие перенесли свои церемонии. О том, как сейчас обстоят дела со свадьбами, рассказал сайт kp.ru.

Владелец агентства по организации праздников Николай Перепелкин считает, что сейчас люди склонны больше экономить. Молодожены бережливо расходуют деньги не только на аренду, а также ограничивают число гостей. Кроме того, невесты стали чаще брать платья напрокат.

Ведущий свадеб Сергей Зайцев отметил, что шумных гуляний действительно стало меньше, а вот камерных свадеб больше. Молодожены хотят отметить торжественное событие с близкими людьми. При этом некоторые пары не просто откладывают деньги, а пускают их на повышение качества мероприятия.