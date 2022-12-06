Общество 06 декабря 2022, 13:47 Стало известно, как правильно и эффективно отдыхать Психолог Анастасия Корнеева: нужно научиться грамотно распределять задачи

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В современном мире профессиональное выгорание является частым спутником почти каждого работника. Чтобы этого избежать, необходимо правильно и эффективно отдыхать, рассказала Lenta.ru психолог Анастасия Корнеева.

По мнению специалиста, распределение своих задач по степени важности поможет грамотно распланировать время и на работу, и на отдых. Также совсем необязательно посещать плановые мероприятия, на которые вам идти не хочется - это поможет сохранить энергию и внутренние ресурсы.

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Кроме того, для эффективного отдыха и отвлечения от работы очень важно регулярно менять обстановку и наполнять разнообразием свои выходные.

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