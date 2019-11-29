Стало известно, как питаются российские бизнесмены

Успевают приготовить завтрак самостоятельно 70% бизнесменов, организаторов собственного обеда уже чуть меньше — 63%. Количество предпринимателей, которые готовят себе ужин, ненамного больше — 64%.

Из оставшихся бизнесменов, кто не готов стоять у плиты, 12% заявили, что вообще не умеют готовить, 58% не хотят тратить на это свое время, а 29% не имеют желания съесть что-либо приготовленное собственными руками. Каждый 10 опрошенный выбрал доставку еды на обед и ужин. Доставку готовых завтраков предпочитают только 6% предпринимателей.

Главным критерием при доставке готовой еды стали хорошие впечатления от прошлого заказа. Об этом заявили 59% респондентов. На цену ориентируются 55% опрошенных, а удобство сервиса стало решающим для 52% опрошенных работников бизнеса.

Траты на еду в ресторанах и кафе в среднем составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей в день. Об этом рассказали 47% респондентов. От 1,5 до двух тысяч рублей в кафе и ресторанах ежедневно оставляют около 12% владельцев собственного дела.

Самые расточительные оказались казанские бизнесмены. Средний чек каждого пятого предпринимателя здесь составляет две тысячи рублей. В Москве таких бизнесменов только 16%, а в Санкт-Петербурге только 13%. Более 2,5 тысячи рублей оставляют в ресторанах и кафе только 6% предпринимателей при этом 10% из них это жители Москвы.

Однако не все владельцы бизнеса успевают нормально поесть. 42% предпринимателей признались, что иногда не успевают, или просто отказываются от завтрака. Пойти на обед не могут около 24% опрошенных, а позволить себе ужин не могут 12% бизнесменов. Только каждый пятый предприниматель заявил, что не пропускает ни одного приема пищи. В опросе приняли участие 2704 владельца малого и среднего бизнеса.