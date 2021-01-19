Стало известно, как петербуржцы встретили Крещение

Уточняется, что пандемия коронавируса не смутила людей, которые ежегодно привыкли купаться в проруби. МСЧ в этом году одобрило для этого 18 мест: в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Приморском и Пушкинском районах.

Один из участников по имени Василий заявил, что нужно слушать и правительство, и церковь.

«Вместе они нам несут только пользу. Это не может ослабить организм. За столько тысяч лет ни разу никто не заболел и не заболеет после Крещения», — уверен он.