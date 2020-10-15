Стало известно, как пандемия изменила рынок интим-услуг

Каждый день в этой сфере ищут работу девушки, которые остались без денег из-за карантина. Это жительницы разных регионов нашей страны. За последние два месяца увеличилось количество желающих уехать из Белоруссии в Москву и заработать с помощью интимных услуг. При этом клиентов на всех не хватает, спрос заметно упал.

«На одного мужчину сейчас есть примерно 100 девушек. Сейчас благодаря гаджетам мы можем не устраивать кастинги и не собирать десятки девушек в одном месте. Девушка может прислать фото, видео, снепшоты, видеообращение, где она рассказывает о себе, мы отправляем это напрямую клиенту», — рассказала менеджер.

Прежде чем встретиться, каждая девушка должна предоставить справку, которая подтверждает, что у нее нет COVID-19. Этого требуют и агентства, и сами клиенты. При этом заказчики справки не показывают. То же самое касается и венерических заболеваний. Главным условием для клиента является его платежеспособность.

Цены на услуги из-за кризиса снижать не стали. Агентство, в котором работает Артемия, требует взнос в размере 500 долларов. Его мужчина должен заплатить, чтобы начать поиск спутницы.