Стало известно, как омичка довела 14-летнюю дочь до веса в 25 кг

Омские органы опеки собираются ограничить родительские права матери, которая не лечила свою дочь-подростка и довела ее до веса в 25 килограммов. По словам омбудсмена, женщина считала, что медики поставили девочке неверный диагноз.

Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина рассказала, что девочка наблюдалась у эндокринолога с 2013 года, в 2016-й ей поставили предварительный диагноз «белково-энергическая недостаточность». До 2018 года ее состояние улучшалось, но потом девочка стала резко терять вес.

«В августе 2019 года [ко мне] обратилась жительница Омска с жалобой на оказание психологического давления на ее семью и ребенка, на оказание некачественных медицинских услуг и постановку неправильного диагноза ее 14-летней дочери», — рассказала Степкина, ее цитирует РИА «Новости».

Женщине рекомендовали привести дочь к гастроэнтерологу и психиатру, девочка два раза лечилась в стационаре. Но, как отметила омбудсмен, в обоих случаях мать забирала ее недолеченной и отказывалась выполнять рекомендации врачей. За это женщину могут ограничить в родительских правах.

Сейчас женщину, дочь которой в 14 лет весит 25 килограммов вместо 50, через суд заставили лечить ребенка. Девочка находится в гастроэнтерологическом отделении. По словам медиков, ее состояние удовлетворительное, она постепенно набирает вес.

Как узнали СМИ, женщина отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам.