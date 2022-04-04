Стало известно, как обычные люди превращаются в маньяков

Ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов объяснил, каким образом обычные люди превращаются в маньяков. Он отметил, что этот факт не подвластен никаким научным теориям и дисциплинам, написала Lenta.ru.

По словам Миронова, есть такие люди, которые из-за своей природы могут превратиться в серийных убийц всего за один шаг.

«Существует распространенная теория, что если ребенка обижали и избивали в детстве, если он подвергался насилию и у него была неполная семья, то он может стать маньяком. Но все это — лишь попытка найти простые ответы на сложные вопросы. Самые страшные чудовища всегда выглядят очень прилично», — сказал он.

Известно, что те, кто был маньяками, имели семьи, детей, множество родственников и друзей. Поэтому критерии рождения маньяка являются такими же, как и появление гениев. Это неподвластно никаким научным дисциплинам, заключил Миронов.