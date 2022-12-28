Общество 28 декабря 2022, 11:52 Стало известно, как обезопасить свой дом от краж в период новогодних каникул Число краж увеличивается в разы в период Нового года freepik

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В период праздничных новогодних каникул многие россияне покидают свои дома на достаточно долгое время и проводят их в других городах и странах. Именно в этот период в разы увеличивается число квартирных краж. Как обезопасить себя от этого, рассказала директор направления "Умный дом" в компании "Дом.ру" Екатерина Гельфанд беседе с Life.

Чтобы этого избежать, эксперт посоветовала предупредить своих ближайших соседей об отъезде и попросить их сообщить о подозрительных людях. Также стоит закрыть все окна в квартире, даже если она находится на самых высоких этажах.

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Кроме того, по словам эксперта, можно установить в доме умные камеры наблюдения и через специальное приложение следить за квартирой. Это можно делать из любой точки мира - важна только стабильная работа интернета.

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В случаях, когда камер в доме нет и установить их не получается, Гельфанд посоветовала жильцам повесить предупредительные таблички, что в здании ведется видеонаблюдение.