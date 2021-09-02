Стало известно, как мужчины относятся к предложению руки и сердца от женщин

Опрос исследовательского центра Superjob рассказал, как мужчины относятся к женщинам, которые сами предлагают вступить в брак. Оказалось, что многие представители сильной половины человечества приветствуют такую инициативу. Об этом написала «Свободная пресса».

По данным опроса, более 33% мужчин считают предложение от женщины вступить в брак положительным. Еще 42% относятся нейтрально к такой инициативе. Около 13% считают, что это не правильно.

При этом отмечается, что большинство мужчин являются противниками того, чтобы женщина сама предлагала начать романтические отношения. Так ответили 53% респондентов. Нейтральные ответы дали 36% опрошенных, и лишь 4% согласны на то, чтобы женщина первая предлагала вступить в отношения.