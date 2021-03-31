Стало известно, как МРОТ вырастет в 2022 году

Российские власти планируют в 2022 году увеличить МРОТ на 4,7%, а в 2023 году — на 5,8%. Все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022–2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике», — приводит ТАСС слова заместителя председателя правительства.

По словам Голиковой, экономический рост напрямую влияет на уровень зарплат. Она подчеркнула, что все меры, которые принимают власти для поддержки экономики, скажутся на уровне дохода людей.

С 1 января 2021 года в России минимальный размер оплаты труда вырос на 5,5%. Сейчас он составляет 12 792 рубля. Впервые МРОТ превысил размер прожиточного минимума. Сейчас его рассчитывают по-новому, исходя из медианного дохода и медианной зарплаты, а прожиточный минимум устанавливают сразу на год, а не на три месяца, как раньше