Общество 10 января 2023, 11:16 Стало известно, как много людей в России выбирают удаленку Больше половины россиян хотели бы иметь возможность работать из дома

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Согласно проведенному опросу, больше половины россиян хотели бы иметь возможность гибридного графика или работы из дома. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

При этом 40% респондентов успешно ходят в офис и не готовы отказываться от него. Но 27% опрошенных с радостью согласились бы на гибридный график. Однако осуществить свое желание смогли только 8% участников опроса.

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Те, кто стремится к удаленке, находят целый ряд плюсов. Среди которых возможность распоряжаться собственным временем, экономия на проезде и еде, а также дополнительные часы, которые можно провести с семьей, питомцем или потратить на саморазвитие или спорт. Также сторонники полной удаленки, а их 23% среди опрошенных, делают ставку на то, что можно работать из любого города или страны.

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