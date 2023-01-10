10 января 2023, 11:16
Стало известно, как много людей в России выбирают удаленку
Больше половины россиян хотели бы иметь возможность работать из дома
Согласно проведенному опросу, больше половины россиян хотели бы иметь возможность гибридного графика или работы из дома. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
При этом 40% респондентов успешно ходят в офис и не готовы отказываться от него. Но 27% опрошенных с радостью согласились бы на гибридный график. Однако осуществить свое желание смогли только 8% участников опроса.
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Те, кто стремится к удаленке, находят целый ряд плюсов. Среди которых возможность распоряжаться собственным временем, экономия на проезде и еде, а также дополнительные часы, которые можно провести с семьей, питомцем или потратить на саморазвитие или спорт. Также сторонники полной удаленки, а их 23% среди опрошенных, делают ставку на то, что можно работать из любого города или страны.
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