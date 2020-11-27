Стало известно, как картины советской художницы оказались на помойке в Долгопрудном
Все готовые работы Ковальской в целости и сохранности находятся дома — мужчина никогда бы их не тронул. Он добавил, что его мать сломала шейку бедра и сейчас восстанавливается после травмы.
Сын Ковальской подчеркнул, что планирует организовать выставку работ своей матери, но сделает это позже, когда она поправится.
Жительница подмосковного Долгопрудного Елена Стариковская на днях нашла у помойки стопку картин. Она сама занимается живописью, поэтому распознала в холстах работы мастера. Оказалось, что их написала советская художница Светлана Ковальская, жена иллюстратора Леонида Владимирского, который нарисовал Буратино и героев «Волшебника Изумрудного города». Установить авторство помогли подписанные портреты Владимирского.
Почти все работы художницы уже разобрали люди. Часть сейчас находится в детской художественной школе «Феникс», где работает Стариковская.