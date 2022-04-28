Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2022 году

В этом году изменения в ЕГЭ произойдут как в общей структуре экзамена, так и в отдельных предметах. Подробности передала «Вечерняя Москва».

Самое важное: в вопросах с несколькими верными ответами не будет заранее указываться их количество. Это усложнит задание.

Многие вопросы перенесут во вторую часть, где на них будут требоваться развернутые ответы. Расширятся и некоторые задания из второй части: в них добавят подпункты, на каждый из которых нужно будет написать отдельный ответ.

Уберут легкие вопросы, которые требуют для решения меньше чем полминуты.

Также поменяется время для сдачи экзаменов. Например, обществознание и историю сократят до 180 минут.