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    28 апреля 2022, 16:21

    Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2022 году

    Дарья Морозова

    В этом году изменения в ЕГЭ произойдут как в общей структуре экзамена, так и в отдельных предметах. Подробности передала «Вечерняя Москва».

    Самое важное: в вопросах с несколькими верными ответами не будет заранее указываться их количество. Это усложнит задание.

    Многие вопросы перенесут во вторую часть, где на них будут требоваться развернутые ответы. Расширятся и некоторые задания из второй части: в них добавят подпункты, на каждый из которых нужно будет написать отдельный ответ.

    Уберут легкие вопросы, которые требуют для решения меньше чем полминуты.

    Также поменяется время для сдачи экзаменов. Например, обществознание и историю сократят до 180 минут.