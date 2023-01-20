Общество 20 января 2023, 16:24 Стало известно, как изменилась пластическая хирургия в связи с санкциями Стоимость некоторых расходных материалов повысилась

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Сфера пластической хирургии на российском рынке не сильно пострадала из-за санкционного давления, многие процессы удалось адаптировать. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Основные сложности в работе пластических хирургов были связны с логистическими вопросами поставок. Однако со временем все процессы удалось наладить и адаптировать.

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Однако возросла цена на некоторые расходные импортные материалы. Отмечается, что сфера пластической хирургии продолжает активно развиваться несмотря на санкции.

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